Diyarbakır'da 'otizmli genç tavukları sevdi diye dayak yedi' iddiası

Otizmli bir gencin ailesi, mahallede sevdiği tavukların sahibi ve arkadaşı tarafından dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Gencin kaşına dikiş atılırken, gözaltına alınan kişi, serbest kaldı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki evinden çıkan 19 yaşındaki ağır otizmli Amed Kuşkanadı, sokaktaki tavukları sevmek istedi.

İddiaya göre, tavukların sahibi olduğu H.Y. ve yanındaki arkadaşı tarafından dövüldü.

Annesi kurtardı

Olayı balkondan gören Amed'in annesi Şivezat Kuşkanadı, çocuğunu şüphelilerden kurtardı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Amed Kuşkanadı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel hastaneye götürüldü.

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Kaşına 4 dikiş atıldı

Kaşına 4 dikiş atılan Amed Kuşkanadı'nın vücudunda da morluklar oluştu.

26 Kasım'da yaşanan olayın ardından kaçan şüphelilerden H.Y. yakalanıp gözaltına alındı, arkadaşı ise aranıyor.

Serbest bırakıldı

Huzur Polis Merkezi Amirliği ekiplerince ailenin şikayetiyle gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddedip dövmediğini, Kuşkanadı'nın yere düşüp yaralandığını söyledi.

Şüpheli H.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı.

“Benim çocuğumun tek suçu hayvan sevmesi”

DHA’ya konuşan Amed Kuşkanadı'nın annesi Şivezat Kuşkanadı, “Oğlum dışarı çıktı. Hayvanları seviyordu. Tavukları severken, adam gördü. Sopayla ona vurduktan sonra iki kişi oldular. Arkadaşına da ona vurmasını söyledi. O da vurdu. Balkondan gördüm. Hemen koştum, aşağıya gittim. Oğlum kanlar içindeydi. O da insandır. Sizin ciğeriniz varsa, bizim de var. Herkesin çocuğu böyle olabilir. Benim çocuğumun tek suçu hayvan sevmesidir.

“5 gündür yatakta, kalkmıyor”

Ne yapalım, çok seviyor hayvanları. Sonuna kadar şikayetçiyim. Cezasını yesin, ne ceza varsa versinler. Çocuk korkuyor, gece yatmıyor, bağırıyor ve çağırıyor. 5 gündür yatakta, kalkmıyor. Ses gelse bağırıyor, bilmiyor ya pencereye bakıyor yine gelip yatağına giriyor. Daha önceden de başkaları vücudunda sigara söndürüp, çay dökmüştü. Onu kimin yaptığını göremedik. En son olayı ben kendi gözümle gördüm. Adam cezasını çeksin.” dedi.