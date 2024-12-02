Diyarbakır'da otomobil su kanalına düştü: 3'ü ağır 4 yaralı

DHA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Arapkent Mahallesi’nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak su kanalına düştü.
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3'Ü AĞIR 4 YARALI
Sıkıştıkları yerden çıkarılan otomobildeki 4 kişi sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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