Diyarbakır'da otomobil, Yunus ekibinin motosikletine çarptı: 2 polis yaralı

DHA
Diyarbakır'da Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, bir ihbara giden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekibinin motosiklet aynı şeritte hareket etti.
Otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 polis memuru yere düşerek yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı polisler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motorda hasar oluştu
Otomobil sürücüsünün yaralanmadığı kazada motosiklette hasar oluştu.
Hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İnceleme sürüyor
Polisin, kazayla ilgili olarak incelemesi sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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