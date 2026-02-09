Abone ol: Google News

Diyarbakır'da otomobile silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 09.02.2026 23:34
  • Diyarbakır'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı düzenlendi.
  • Olayda 29 yaşındaki O.B. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Seyyid Eşref Caddesi'nde seyir halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Otomobilde bulunan 29 yaşındaki O.B. yaralandı.

SALDIRIDA KULLANILAN TABANCA BULUNDU

Durumu ağır olan yaralı, yakında bulunan özel hastaneye sevk edilirken saldırıda kullanılan tabanca boş bir arazide bulundu.

Saldırının ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

