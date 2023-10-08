Diyarbakır’da otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı
DHA

Diyarbakır'da Bismil-Diyarbakır karayolu, Göksü Mahallesi mevkinde Bismil yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, tali yoldan çıkan traktörle çarpıştı.

Kazada toplam 4 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumu iyi

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)