Diyarbakır’da otomobille traktör çarpıştı: 4 yaralı

DHA
Diyarbakır'da Bismil-Diyarbakır karayolu, Göksü Mahallesi mevkinde Bismil yönüne seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, tali yoldan çıkan traktörle çarpıştı.
Kazada toplam 4 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye sevk edildi
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların sağlık durumu iyi
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
-Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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