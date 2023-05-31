Diyarbakır'da parkta fotoğraf tacizinde dövülerek öldürüldü, yanlış kişi olduğu belirlendi Parkta 12 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla bıçaklanıp dövülen, yaralı halde sokaklarda gezdirilip, hayatını kaybeden ancak yanlış kişi olduğu ortaya çıktı.

DHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 Nisan 2022'de parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen Ergün Arslan, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

Daha sonra dövülüp, yaralı halde sokaklarda gezdirilen Arslan, kan kaybından hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan polis, güvenlik görüntülerinden 7 şüpheliyi belirleyip, gözaltına aldı. Şüphelilerden S.D. (16), E.H.T. (16) tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı.

İtiraz sonrası gözaltına alınan 23 yaşındaki B.E. , bu kez tutuklandı.

Çocuk fotoğrafını çeken olarak başkasını ifade etti

Soruşturma sürerken, kız çocuğu ile annesinin ifadesine başvuruldu.

Çocuğa, Ergün Arslan'ı fotoğrafı gösterilip, fotoğrafını çeken kişi olup, olmadığı sorulan çocuk, fotoğrafı çeken kişinin başkası olduğunu söyledi.

"Darp sonucu ağzındaki dişlerin yerinde olmadığı belirlendi"

Yaralı halde gezdirilmesi görüntülere de yansıyan Ergün Arslan'ın otopsi raporunda, şu ifadelere yer verildi:

Koltuk altında bıçak yarası, her iki kalçada derin bıçak yarası, darp sonucu ağzındaki dişlerin yerinde olmadığı, burunda, dudakta yoğun kanama, burunda aşırı morarma, sol diz altında yaralanmaya bağlı morarma ve kanama, vücutta aşırı yaygın kan bulaşması.

Kasten adam öldürme suçundan ceza istendi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma tamamlandı.

İddianamede tutuklu sanıklar S.D., E.H.T. ve B.E. ile tutuksuz 3 sanığın kendiliğinden gelişen olayda daha sonra fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri vurgulandı.

Sanık S.D.'nin elindeki bıçakla Ergün Arslan'ı bıçakladığı, diğer sanıkların da tekme ve tokat şeklinde Arslan'ı döverek öldürülmesine neden oldukları için 'kasten adam öldürme' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. 5'i 18 yaşından küçük 6 sanık için müebbet hapis cezası istendi.

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün davanın ilk duruşması görüldü. 3'ü tutuklu 6 sanık ile Ergün Aslan'ın eşi Azize ile kardeşi Süleyman Aslan salonda hazır bulundu.

Duruşma ertelendi

Mahkemede söz alan Süleyman Arslan, ağabeyinin Yasin Börü gibi canice katledildiğini söyledi. Mahkeme heyeti, olay anına ilişkin görüntülerin izlenmesini istedi.

Görüntülerden etkilenmemesi için Arslan'ın eşi Azize Arslan da salondan çıkarıldı. 6 sanık için ayrıca fotoğraf teşhisi yapıldı.

Heyet, E.H.T.'nin tahliyesine, S.D. ile B.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, mahkemeyi 23 Ekim'e erteledi.

"Ortada görüntü olmasına rağmen serbest kalıyorlar"

Mahkeme çıkışı DHA'ya konuşan Ergün Arslan'ın eşi Azize Arslan, adalet istediğini belirterek, şunları söyledi:

Eşimi sebepsiz yere katlettiler. Bugün duruşması vardı. Bir kişiyi serbest bıraktılar. 2 kişi tutukludur. Bir sonraki duruşmada onları da bırakırlar. Hepsine ağırlaştırılmış müebbet istiyorum.



Eşimin hakkı ve kanı yerde kalmasın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ortada görüntü olmasına rağmen serbest kalıyorlar. Bunu anlamıyorum.

"Karşı tarafın avukatlarından bir tanesi, 'bu vahşettir' diye geri çekildi"

Süleyman Arslan ise ağabeyinin oruçlu olduğu sırada katledildiğini belirterek, şööyle konuştu: