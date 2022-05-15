Diyarbakır'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Diyarbakır'da patenli gençler, ticari taksinin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafikte hayatını riske atan gençlerin o halleri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki patenli gençi ticari taksinin arkasına tutundu.

Trafiğin yoğun olduğu sırada ticari taksinin arkasında yolculuk yapan gençler, hayatını tehlikeye attı.

Diğer sürücülere aldırış etmeyen patenli gençlerin o halleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gençlerin tehlikeli yolcuğu

Ekinciler Caddesi üzerinde iki patenli genç, seyir halinde olan taksinin arkasına asıldı. Tehlikeli bir yolcuğa imza atan gençlerin umursama halleri, "Pes" dedirtti.

Yaşlarının küçük olduğu gözlenen gençlerin videosunu çeken sürücü ise "Yok böyle bir dünya. Görüyorsunuz. Tehlikenin farkında değiller." dedi.