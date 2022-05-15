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    Diyarbakır'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

    Diyarbakır'da patenli gençler, ticari taksinin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafikte hayatını riske atan gençlerin o halleri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • 15.05.2022 - 13:58
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    Diyarbakır'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki patenli gençi ticari taksinin arkasına tutundu.

    Trafiğin yoğun olduğu sırada ticari taksinin arkasında yolculuk yapan gençler, hayatını tehlikeye attı.

    Diğer sürücülere aldırış etmeyen patenli gençlerin o halleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Gençlerin tehlikeli yolcuğu

    Ekinciler Caddesi üzerinde iki patenli genç, seyir halinde olan taksinin arkasına asıldı. Tehlikeli bir yolcuğa imza atan gençlerin umursama halleri, "Pes" dedirtti.

    Yaşlarının küçük olduğu gözlenen gençlerin videosunu çeken sürücü ise "Yok böyle bir dünya. Görüyorsunuz. Tehlikenin farkında değiller." dedi.

    Diyarbakır da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu #1

    Diyarbakır da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu #2


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