Bir sitenin bahçesinden rastgele atılan maytap, 17 yaşındaki gencin sol gözüne isabet etti. Olayın ardından tedaviye alınan gencin, sol gözü kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir sitenin önünde eve gitmek için arkadaşının motosikletinin arka koltuğuna binen 17 yaşındaki Mehmet Eyüp Aksoy yolda ilerlerken, başka bir sitenin içinden atılan maytap Aksoy'un gözünün önünde patladı.

Olay sonrası kanlar içinde yere yığılan Aksoy, vatandaşların yardımı ile Silvan Devlet Hastanesine götürdü.

SOL GÖZÜ AMELİYATLA ALINDI

Burada ilk müdahalesi yapılan Aksoy, daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne ardından da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde sol gözünü tamamen kaybettiğini belirlenen Aksoy'un, sol gözü ameliyatla alındı.

Diyarbakır'da patlatılan maytap, 17 yaşındaki genci gözünden etti VİDEO







"PATLAMAYLA BİRLİKTE, GÖZÜMDEN SU GİBİ KAN AKTI"

Sol gözünü kaybeden Aksoy, "Benim bir arkadaşımın dönerci dükkanı var. Ben eve gidecektim, arkadaşım motosikletle 'Gel seni eve bırakayım' dedi. Elindeki siparişi siteye bıraktık daha sonra çıktığımız sırada bir patlama oldu. 7 yaşındaki bir çocuğun rastgele maytap attığını öğrendim ve benim gözüme denk geldi. Patlama ile birlikte gözümden su gibi kan aktı. Ben kanı görünce yere çöktüm. Çevrede olayı gören bir şahsın aracıyla beni hastaneye bıraktılar. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından benim gözüm için yapacak bir şeylerinin olmadığı söylendi ve benim resmen hayatım kaydı. Daha sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Üniversite hastanesinde bir süre kaldıktan sonra en iyi doktor ve hizmetin verilmesi için özel bir hastaneye geldik. Bir ameliyat oldum, şu anda gözümde çok bir iltihap var. Doktor, 'göremezsin diyor' ve çok karamsar konuşuyor.” diye konuştu.





"BENİM BİR GÖZÜM GİTMİŞ, BAŞKALARININ İKİ GÖZÜ GİTMESİN"

Kendisinin gözünün gittiğini, başkalarının aynı sorunu yaşamasını istemediğini belirten Aksoy, "Ben bu işin üzerinden durulmasını istiyorum. Benim bir gözüm gitmiş, başkalarının iki gözü gitmesin. Başkalarının ağlayıp üzülmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu torpili 7 yaşındaki çocuğa nasıl satıyorlar. Yetkililerden bu olaya bir an önce müdahale etmelerini, adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bugün ben ağladım, benim annem ağladı ama başkalarının anneleri ve çocukları ağlamasın." şeklinde konuştu.





"PSİKOLOG ARACILIĞIYLA TEDAVİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ"

Aksoy’un dayısı Ahmet Kayar ise, "Yeğenim Silvan’da ikamet ediyor. Bununla birlikte evine giderken motosikletle bir sitenin önünde geçerken, o sırada ismini bilmediğimiz 7 ila 9 yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz çocuklar maytap yani başka ismi ile torpil olarak nitelendirdiğimiz bir paylayıcı madde atması sonucunda gözünü kaybetti. Yeğenim gözünü kesin olarak kaybettiğini bilmiyor. Hastaneden çıktığımızda psikolog aracıyla bir tedavi süreci başlatacağız. Bununla ilgili kendine daha net bir şey söylemedik. İleriki zamanlarda ameliyat olursun, görürsün, doktor umutlu konuşuyor gibi telkinlerde bulunuyoruz. Sonuçta yeğenim bir gözünü kaybetti. Aile olarak hüzün içerisindeyiz. Emniyet yetkililerden ricamız gereğinin bir an evvel yapılmasını istiyoruz." dedi.



