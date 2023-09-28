Diyarbakır'da PKK'nın finans ağına darbe: 1 ton 319 kilo uyuşturucu ele geçirildi Lice'de düzenlenen operasyonda, 1 ton 319 kilogram esrar ve 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirilirken 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

AA

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirleri ile amansız mücadelesi devam ediyor.

Son dönemde büyük bir artış gösteren operasyon sayıları zehir tacirlerini köşeye sıkıştırdı.

Son büyük operasyon Diyarbakır'da yapıldı.

1 ton 319 kilogram esrar ele geççirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice ilçesinin Ziyaret ve Bağlan mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 ton 175 kilogram toz, 144 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 1 ton 319 kilogram esrar ve 2 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)