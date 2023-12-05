Diyarbakır'da polis aracına taşlı saldırı! Tutuklu yakınlarının o anları kamerada Polis ekiplerinin kentte düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan tutuklanan şüphelilerin yakınlarının, adliye çıkışında cezaevi aracı ve polis midibüsüne taşlı, tekmeli, yumruklu saldırı düzenledi.

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DHA

Diyarbakır'da hareketli anlar yaşandı.

Dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde adliye çıkış kapısında büyük bir kalabalık toplandı.

Şüphelilerin bir kısmı tutuklandı

Nedeni ise polis operasyonlarında çeşitli suçlardan gözaltına alınan şüpheliler için ailelerin bir araya gelmesi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, bazıları ise incelemelerin ardından tutuklandı.

30 kişi polis aracına saldırdı

Adliyenin çıkış kapısında bekleyen, aralarında kadınların da olduğu şüphelilerin yakını yaklaşık 30 kişi, cezaevi aracı ve polis midibüsü çıkış yaptığı sırada taş, yumruk ve tekmeyle saldırdı.

O anlar kamerada

Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle grup dağılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)