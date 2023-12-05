DHA
Diyarbakır'da hareketli anlar yaşandı.
Dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde adliye çıkış kapısında büyük bir kalabalık toplandı.
Şüphelilerin bir kısmı tutuklandı
Nedeni ise polis operasyonlarında çeşitli suçlardan gözaltına alınan şüpheliler için ailelerin bir araya gelmesi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, bazıları ise incelemelerin ardından tutuklandı.
30 kişi polis aracına saldırdı
Adliyenin çıkış kapısında bekleyen, aralarında kadınların da olduğu şüphelilerin yakını yaklaşık 30 kişi, cezaevi aracı ve polis midibüsü çıkış yaptığı sırada taş, yumruk ve tekmeyle saldırdı.
O anlar kamerada
Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle grup dağılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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