Diyarbakır'da polisten kaçan alkollü sürücü 6 araca hasar verdi Kayapınar ilçesinde park halindeki araçlara çarpan H.P., ihbar üzerine bölgeye gelen polislerin üzerine otomobilini sürdü. Polisten kaçmaya başlayan ve 6 araca hasar veren H.P., lastiklerine ateş edilerek durdurulup gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Diclekent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 23 ADY 218 plakalı lüks otomobilin sürücüsü H.P. caddede park halindeki araçlara çarptı.

Polisin üzerine aracı sürdü

H.P., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin üzerine otomobili sürerek, kaçmaya başladı.

Takibe alınan H.P., bir sitenin güvenlik bariyerini kırıp içeri girdi. Burada da 4 araca çarparak hasara neden olan H.P.'nin otomobili, lastiklerine ateş edilerek durduruldu.

6 araca hasar verdi, ekipler yakaladı

Alkollü olduğu belirlenen H.P. gözaltına alınırken, ilk belirlemelere göre 6 araca çarparak hasara neden olduğu tespit edildi.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)