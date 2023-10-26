DHA
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.
Poşetleyerek kutuya koyduğu kedileri parka getiren kişiyi, evinin balkonunda otururken gören site halkından N.Y., aşağı inerek tepki gösterdi.
"Kedilere zarar vermedim"
Sur ilçesindeki bir pasajda çalıştığını, oradaki kedileri toplayıp parka bıraktığını ve zarar vermediğini söyleyen kişiyi, cep telefonu kamerası ile kaydeden N.Y., durumu sitede yaşayanlara da bildirdi.
O anlar kamerada
Kedileri bırakan kişi bölgeden uzaklaşırken, sitedekiler, şikayetçi oldu.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, N.Y.’nin tepkilerine rağmen, şüphelinin poşetlerin ağzını açıp kedileri serbest bırakması yer alıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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