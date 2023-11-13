İHA
Saat 19.00 sıralarında Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 693. Sokak'taki bir apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı.
Mahalle sakinleri itfaiyeyi aradı
Daireden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangının nedeni, prizde unutulan şarjlı ışıldak
Ekiplerin yaptığı incelemede, yangının odadaki prizde unutulan şarjlı ışıldaktan kaynaklandığı belirlendi. Yangın sırasında kimsenin olmadığı ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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