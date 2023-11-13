Diyarbakır’da prizde unutulan ışıldak, yangın çıkardı Prizde unutulan şarjlı ışıldak yangına neden olurken, evi kullanılamaz hale getiren yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

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İHA

Saat 19.00 sıralarında Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 693. Sokak'taki bir apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı.

Mahalle sakinleri itfaiyeyi aradı

Daireden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının nedeni, prizde unutulan şarjlı ışıldak

Ekiplerin yaptığı incelemede, yangının odadaki prizde unutulan şarjlı ışıldaktan kaynaklandığı belirlendi. Yangın sırasında kimsenin olmadığı ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)