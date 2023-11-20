Diyarbakır'da sağanak sonucu ağaç otomobilin üzerine devrildi Sağanak ve fırtına sonucunda askeri lojmanın bahçesindeki ağaç, kuvvetli rüzgarda park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

DHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sağanak etkili oldu.

Levent Askeri Lojmanları’nın bahçesindeki bir ağaç, etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle savrulmaya başladı.

Otomobilin üzerine devrildi

Bir süre sonra ise ağaç bahçe duvarının üstünden, park halindeki 48 NZ 513 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Otomobilde küçük çaplı hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağacın altından geçtiler

İtfaiye ekipleri, ağacın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Bu sırada bazı yayaların devrilen ağacın altından geçtiği görüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)