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- Diyarbakır'da sağlıkçılara taşlı saldırı
Diyarbakır'da sağlıkçılara taşlı saldırı
- 03.10.2022 - 13:04
- Güncelleme : 03.10.2022 - 13:24
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'nde yolda yatan S.D.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, S.D.'ye müdahaleye başladı.
Sağlıkçılara saldırdı
DHA'nın haberine göre bu sırada S.D., bilinmeyen nedenle sağlık ekibine kaldırım taşlarıyla saldırdı.
Fırlatılan taşlardan 2'si, sağlık görevlisinin göğsüne isabet etti. Ambulansın camları da atılan taşlar nedeniyle kırıldı.
Sağlıkçının kaburgası kırıldı
Olayın ardından S.D. kaçarken, yaralanan sağlık görevlisi de geldiği ambulansla hastaneye götürüldü.
Yapılan kontrolde kaburgasında kırık tespit edilen sağlık görevlisi, darp raporu alarak S.D.'den şikayetçi oldu.
Başka ambulansa da saldırdı
Öte yandan yakalanması için çalışma başlatılan S.D.'nin, bu olaydan 1-2 saat sonra da Sur ilçesi Dağkapı semtinde başka ambulansa saldırdığı ortaya çıktı.