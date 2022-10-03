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    Diyarbakır'da sağlıkçılara taşlı saldırı

    Yolda yattığı görülen ve ihbar üzerine kendisine yardıma gelen sağlıkçılara saldıran S.D., hem ambulansa zarar verdi hem de bir sağlıkçının kaburgasını kırdı.
    • 03.10.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 13:24
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    Diyarbakır'da sağlıkçılara taşlı saldırı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'nde yolda yatan S.D.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    Olay yerine gelen ekipler, S.D.'ye müdahaleye başladı.

    Sağlıkçılara saldırdı

    DHA'nın haberine göre bu sırada S.D., bilinmeyen nedenle sağlık ekibine kaldırım taşlarıyla saldırdı.

    Fırlatılan taşlardan 2'si, sağlık görevlisinin göğsüne isabet etti. Ambulansın camları da atılan taşlar nedeniyle kırıldı.

    Diyarbakır da sağlıkçılara taşlı saldırı #1

    Sağlıkçının kaburgası kırıldı

    Olayın ardından S.D. kaçarken, yaralanan sağlık görevlisi de geldiği ambulansla hastaneye götürüldü.

    Yapılan kontrolde kaburgasında kırık tespit edilen sağlık görevlisi, darp raporu alarak S.D.'den şikayetçi oldu.

    Diyarbakır da sağlıkçılara taşlı saldırı #2

    Başka ambulansa da saldırdı

    Öte yandan yakalanması için çalışma başlatılan S.D.'nin, bu olaydan 1-2 saat sonra da Sur ilçesi Dağkapı semtinde başka ambulansa saldırdığı ortaya çıktı.

    Diyarbakır da sağlıkçılara taşlı saldırı #3

    Diyarbakır da sağlıkçılara taşlı saldırı #4

    Diyarbakır da sağlıkçılara taşlı saldırı #5

    Diyarbakır da sağlıkçılara taşlı saldırı #6

    Diyarbakır da sağlıkçılara taşlı saldırı #7


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