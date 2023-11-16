Diyarbakır'da seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü yaralandı Diyarbakır'da motosikletiyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda sağ ve sol koluna isabet eden kurşunlarla yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

DHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Selahattini Eyyubi Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan M.H.S. (30), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu sağ ve sol koluna isabet eden kurşunlar sonrası düşerek sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından M.H.S., Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.H.S., tedavi altına alınırken polis ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)