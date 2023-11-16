Diyarbakır'da seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü yaralandı

DHA
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Selahattini Eyyubi Mahallesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan M.H.S. (30), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu sağ ve sol koluna isabet eden kurşunlar sonrası düşerek sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından M.H.S., Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.H.S., tedavi altına alınırken polis ekipleri saldırıyla ilgili çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış