Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar yasak olmasına rağmen süs havuzuna akın etti

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sıcaklıklar hat safhada...

Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği kentte tarihi Anzele Parkı’na gelen çocuklar, 1 metre derinliğindeki süs havuzunda yüzerek serinlemeye çalıştı.

TABELALARA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğuna dair uyarı tabelalarına aldırış etmeyen farklı ilçe ve semtlerinden gelen çocuklar, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten suya atlayarak havuzun girdi.

Parkta çocuklarını izleyen ebeveynler ise süs havuzunun çevresindeki gölgelik alanlarda oturarak çocuklarının serinlemesini bekledi.

"HERKESE TAVSİYE EDİYORUM"

Sürekli parka geldiğini söyleyen Yusuf Akıncı, "Her gün Anzele Parkı’na yüzmeye geliyoruz. Burası çok serin ve çok eğlencelidir. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Babasıyla birlikte parka gelen Mehmet Nezir Gür ise "Burası güzel olduğu için geldik. Suyu derin değil. Burada yüzüyoruz. Hava sıcaktır. Babamla geldim. Yüzdükten sonra lokantaya gideceğiz" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZI GÖLGEDE BEKLİYORUZ"

Oğlunu parka getiren Feysel Gür, "Buraya Şehitlik Semti’nden geldik. Çocuğum sürekli Anzele Parkı’na götür dediği için getirdim. Burası ücretsiz bir yerdir.

Burada ağaçlar da var. Çocuklarımız suya girdiği zaman biz de gölgede onları bekliyoruz. Çocuk acıkırsa onu lokantaya götüreceğim ve On Gözlü Köprü’ye gezmeye gideceğiz" ifadelerini kullandı.