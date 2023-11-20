Diyarbakır'da şiddetli sağanak: Su baskınları oluştu, köprü yıkıldı

DHA
Diyarbakır genelinde dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Silvan'da bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Bismil ilçesi Çeltik Mahallesi'nde de 200 hindi, suya kapılarak öldü, Pamuk Çayı kenarındaki 2 bin arı kovanı da zarar gördü.
İş makinesi dere yatağına düştü
Kırsal Ali Bey Mahallesi ile Çeltik Mahallesi arasında bulunan ve sağanak nedeniyle hasar alan köprüde çalışma yapan iş makinesi, dere yatağına düştü.
Lice-Kulp ilçeleri sınırındaki Sarum Çayı'nın debisi de sağanak nedeniyle yükseldi.
Köprü yıkıldı
2 ilçenin tek bağlantı noktası olan Sarum Çayı Köprüsü yıkıldı.
Bölgede ulaşım sıkıntısı yaşanırken, Kulp ilçesine bağlı bazı köylerin yolları ulaşıma kapandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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