Haberler



3. Sayfa



Diyarbakır'da şiddetli sağanak: Su baskınları oluştu, köprü yıkıldı

Diyarbakır'da şiddetli sağanak: Su baskınları oluştu, köprü yıkıldı Dün akşamdan beri etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Bölgede bir köprü yıkılırken, 200 hindi suya kapılarak öldü, 2 bin arı kovanı zarar gördü.