Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 yaralı

- Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
- İki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
- Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
DURUMLARI İYİ
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.