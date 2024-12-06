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AA & Ensonhaber

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 Aralık'ta ilçe merkezinde aralarında husumet bulunan ve silahla birbirlerine ateş eden E.Ş. ile F.İ. hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan E.Ş.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.Ş., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

FİRARİ ARANIYOR

E.Ş. ifadesinde para çekmek için ATM'ye gittiği sırada husumetli olduğu F.İ.'nin kendisine tabancayla ateş ettiğini, kendisinin de yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla havaya ateş açtığını, daha sonra tabancasını karanlık bir sokağa attığını ileri sürdü.

Firari F.İ.'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Bu arada silahlı kavga anı Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kamerasınca kaydedildi.