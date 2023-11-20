Diyarbakır’da silahlı kavgada yaralanan 1 kişi yaşam savaşı veriyor Diyarbakır'da borç meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

DHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında öğle saatlerinde yaşanan tartışma büyümeden sonlandı.

Taraflar gece saatlerinde yeniden karşılaştı.

Çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflar birbirlerine tabancayla ateş ederken 27 yaşındaki M.T., başına isabet eden kurşunla yere yığıldı.

Durumu ağır

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.T., ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

M.T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis ekipleri kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)