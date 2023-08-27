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Diyarbakır'da spiral ile parçalanırken yakıt deposu patladı Abone Olun

Diyarbakır'da spiral ile parçalanırken yakıt deposu patladı Bir oto tamircide aracın spiral ile parçalandığı sırada çıkan kıvılcım yakıt deposuna sıçramasıyla meydana gelen patlamada itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

İHA Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Öğretmenler Sokağında bir oto tamircide, çalışanlar ölümle burun buruna geldi. Spiral ile parçalanan otomobilin yakıt bölümüne kıvılcım sıçraması sonucu bir anda yangın çıktı. Bunun ardından çalışanlar kendilerini dışarı attı. Yakıt deposunda patlama Çalışanların kendilerini dışarı atmasıyla patlama meydana geldi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis, facianın eşiğinden dönen olayla ilgili inceleme başlattı.

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