Diyarbakır'da spiral ile parçalanırken yakıt deposu patladı

İHA
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.
Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Öğretmenler Sokağında bir oto tamircide, çalışanlar ölümle burun buruna geldi.
Spiral ile parçalanan otomobilin yakıt bölümüne kıvılcım sıçraması sonucu bir anda yangın çıktı.
Bunun ardından çalışanlar kendilerini dışarı attı.
Yakıt deposunda patlama
Çalışanların kendilerini dışarı atmasıyla patlama meydana geldi.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polis, facianın eşiğinden dönen olayla ilgili inceleme başlattı.