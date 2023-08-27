Diyarbakır'da spiral ile parçalanırken yakıt deposu patladı
İHA

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Öğretmenler Sokağında bir oto tamircide, çalışanlar ölümle burun buruna geldi.

Spiral ile parçalanan otomobilin bölümüne kıvılcım sıçraması sonucu bir anda yangın çıktı.

Bunun ardından çalışanlar kendilerini dışarı attı.

Yakıt deposunda patlama

Çalışanların kendilerini dışarı atmasıyla meydana geldi.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis, facianın eşiğinden dönen olayla ilgili inceleme başlattı.