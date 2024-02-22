Diyarbakır'da şüpheli ile polis arasındaki takip kamerada Diyarbakır'da dur ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan 18 yaşındaki şüpheli, polisin takibiyle yakalandı. Takip anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

DHA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştiren polis ekipleri şüphe üzerine 2 kişiyi durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan N.N. (18) kaçarken polis aracıyla takibe alındı.

Yaşanan takip güvenlik kamerasına yansırken N.N. kısa sürede yakalandı.

Serbest kaldı

Arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan N.N.'nin yapılan GBT sorgusunda adli bir konudan çağrıldığı ifadeye gitmediği için arandığı ortaya çıktı.

N.N. ve arkadaşı ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)