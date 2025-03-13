Diyarbakır'da takip ettiği kadınları görüntüleyen sapık yakalandı

DHA
Diyarbakır'da bir sapık türedi...
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sokakta takip ettiği kadınların fotoğraf ve görüntülerini sosyal medyadan paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Ekipler, görüntüleri paylaşan şüphelinin Ş.K. olduğunu tespit etti.
Şüpheli gözaltına alınırken, Ş.K.'nin telefonunda yapılan incelemede çektiği fotoğraf ve görüntüler bulundu.
SAPIK TUTUKLANDI
Sorgusunda suçunu itiraf eden Ş.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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