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Diyarbakır'da takip ettiği kadınları görüntüleyen sapık yakalandı

Diyarbakır'da takip ettiği kadınları görüntüleyen sapık yakalandı Takip ettiği kadınların gizlice fotoğraf ve videolarını çekip sosyal medyada paylaşan Ş.K. isimli sapık utuklandı.