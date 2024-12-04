Diyarbakır'da terör propagandası yapan profesör tutuklandı

DHA

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medya paylaşımları nedeniyle terör örgütü propagandası suçlamasıyla tutuklandı. Ekinci’nin, özellikle Suriye'deki güncel gelişmelere ilişkin yaptığı bazı paylaşımlar dikkat çekti.

Bu paylaşımlar arasında "Kuzey Suriye Cumhuriyeti. Kürtler, Araplar, Özgür Suriye Ordusu, YPG. Denize ulaşmayan devletlerin yaşama şansı çok zayıftır. İdlib ve Tartus üzerinden sınırlar Akdeniz'e ulaştırılacak" ve "Yeni bir 'Kobani hüsranı ve sonu' yaşamak istemiyorlarsa Kürtlerden uzak durmalarını tavsiye edin bence. Buna izin vermezler çünkü..." ifadeleri yer aldı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Ekinci, bu paylaşımlar nedeniyle Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından ifadeye çağrıldı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ekinci, çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddederek terör örgütüyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Ancak, mahkeme tarafından “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi.

Prof. Dr. Cenap Ekinci, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEVA Partisi’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti.