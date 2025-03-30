Diyarbakır’da traktör devrildi: 1 ölü 4 yaralı
DHA

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde akrabalarıyla bayramlaşmadan dönen 5 kişinin üzerinde bulunduğu traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Hebun Görmez, M.B. ve A.B. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kocaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

BİR KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan yaralılardan Görmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hebun Görmez’in cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
ensonhaber icon
Dilan Kılıç
Editor