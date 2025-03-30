Diyarbakır’da traktör devrildi: 1 ölü 4 yaralı

DHA
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde akrabalarıyla bayramlaşmadan dönen 5 kişinin üzerinde bulunduğu traktör kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, Hebun Görmez, M.B. ve A.B. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kocaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
BİR KİŞİ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Burada tedaviye alınan yaralılardan Görmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hebun Görmez’in cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış