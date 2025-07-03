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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da 3 farklı operasyonda 43 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı.

İHA İHA
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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, uyuşturucu madde ticareti ile uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Geçtiğimiz hafta içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan ve yaptıran organizatör konumundaki zehir tacirlerine yönelik yapılan 3 farklı operasyonda toplam 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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