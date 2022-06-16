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    Diyarbakır’da yakalanan 28 kaçak göçmen, sınır dışı edildi

    Tali yollarda yapılan yol kontrollerinde 21’i Afganistan, 7’si Bangladeş olmak üzere yakalanan 28 kaçak göçmen sınır dışı edildi.
    • 16.06.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 14:47
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    Diyarbakır’da yakalanan 28 kaçak göçmen, sınır dışı edildi

    Diyarbakır’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Lice ve Kayapınar ilçelerinde, tali yollarda jandarma ekipleri tarafından kontroller gerçekleştirildi.

    İHA’nın haberine göre; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Lice ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, 21 Afganistan ve 7 Bangladeş uyruklu şahıs olmak üzere toplam 28 kaçak göçmenin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

    Sınır dışı edildiler

    Valilik tarafından yapılan açıklamada, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmaları sebebiyle haklarında idari işlem yapılan 28 kaçak göçmenin, Van Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilerek sınır dışı edildiği kaydedildi.

    Organizatörlük yapan 8 şüpheli yakalandı

    Olayla ilgili olarak organizatörlük yaptığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince idari para cezası uygulandığı ve şahıslardan 6’sının çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

    Diyarbakır’da yakalanan 28 kaçak göçmen, sınır dışı edildi #1


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