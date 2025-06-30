Diyarbakır’da yangın: 500 dönüm buğday kül oldu

Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Dede Mahallesi ile Hani ilçesinin Gürbüz Mahallesi arasında çıkan yangın, çevreye büyük zarar verdi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti. Bölge halkı da ağaç dallarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi.

500 DÖNÜMLÜK BUĞDAY KÜLE DÖNDÜ

Kısa sürede yayılan alevler, anız ve ormanlık alanların yanı sıra yaklaşık 500 dönüm biçilmemiş buğday tarlasını küle çevirdi. Yoğun çabayla kontrol altına alınan yangın, ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.