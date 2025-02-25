Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
AA

Diyarbakır'da yasa dışı bahisle mücadele sürüyor...

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma yürüttü.

7 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda yapılan teknik takip sonucunda, merkez Bağlar ilçesindeki 3 iş yerinde yasa dışı bahis oynatan 7 şüpheli tespit edildi.

3'ü iş yeri 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

6'SI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Furkan Can
Editor