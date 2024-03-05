Diyarbakır'daki arazi anlaşmazlığında çıkan çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmanın yeni görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, ellerinde uzun namlulu silahlar olan şüphelilerin sağlıkçılara yaralıların olduğu yerleri tarif ettiği görüldü.

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DHA

Diyarbakır'da sıkça rastlanan arazi anlaşmazlığı olaylarına geçtiğimiz yıl bir yenisi daha eklendi.

Bismil ilçesinde Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Arazi için 9 kişi canından oldu

Taş Ailesi'nden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç Ailesi'nden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatlarını kaybetti.

Ahmet Alyamaç ve M.A. ise yaralandı. Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerlerine de ateş açıldı.

Şüpheliler için istenen ceza belli oldu

Olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüpheli hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117’şer yıldan 180’er yıla kadar, 5 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530’ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yaşananlar ambulans kamerasına yansıdı

Öte yandan olay sonrası yaşananların, bölgeye sevk edilen ambulansın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Görüntülerde ateşe verilen tarlalardan çıkan dumanların arasından ilerleyen ambulanstaki sağlık ekibine, ellerinde uzun namlulu silahlar olan şüpheliler, yaralıların olduğu yerleri tarif ediyor.

Görüntülerde ayrıca, tarla içerisinde bulunan otomobilden inen 2 kişi de gözüküyor.

11'i tutuklu, 11'i firari

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan görüntü incelemesinde, ellerinde uzun namlulu silah olan kişilerden Mehmet Faris Taş, Fahrettin Taş ve Ahmet Taş tespit edildi. Bu 3 şüpheli ile birlikte 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüphelinin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam ediliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)