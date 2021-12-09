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    Diyarbakır'daki baba, eski eşinin kocası tarafından vuruldu

    Boşandığı eşinin bir başkasıyla evlenmesi üzerine çocuklarını isteyen baba, eski eşinin yeni kocası tarafından sokak ortasında silahla yaralandı.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 15:45
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    Diyarbakır'daki baba, eski eşinin kocası tarafından vuruldu

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 280. Sokak'ta 2 çocuk babası olan Kayhan D., eşiyle geçinemediği için ayrıldı.

    Eski eşi başka biriyle evlenince baba Kayhan D., çocuklarını annesinden istedi.

    Eski eşinin kocası F.K., Kayhan D.’yi sokak ortasında silahla vurarak yaraladı.

    YARALI BABA HASTANEYE KALDIRILDI

    Ağır yaralanan Kayhan D., çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Öte yandan olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken, olay yerinden kaçan şahıs F.K.'nin arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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