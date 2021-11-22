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- Diyarbakır'daki barış buluşmasında kavga çıktı: 3 ölü
Diyarbakır'daki barış buluşmasında kavga çıktı: 3 ölü
Husumetli iki grubun barıştırılması için düzenlenen buluşmada çıkan kavgada silahlar çekildi. 4 kişinin yaralandığı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti.
- DHA
- 22.11.2021 - 11:58
- Güncelleme : 22.11.2021 - 12:10
13 Kasım gecesi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ali Emiri 3. Sokak’ta aralarında husumet bulunan iki grup, barışmak için kıraathanede buluştu.
Bu esnada taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 4 kişi yaralandı.
2 KİŞİ KURTARILAMADI
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hidayet Baran (43) ve Ömer Çağlak (46) kurtarılamadı.
1 KİŞİ HASTANEDE VEFAT ETTİ
Muzaffer Baran da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.