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    Diyarbakır'daki barış buluşmasında kavga çıktı: 3 ölü

    Husumetli iki grubun barıştırılması için düzenlenen buluşmada çıkan kavgada silahlar çekildi. 4 kişinin yaralandığı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 11:58
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 12:10
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    Diyarbakır'daki barış buluşmasında kavga çıktı: 3 ölü

    13 Kasım gecesi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ali Emiri 3. Sokak’ta aralarında husumet bulunan iki grup, barışmak için kıraathanede buluştu.

    Bu esnada taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

    Kavgada 4 kişi yaralandı.

    2 KİŞİ KURTARILAMADI

    İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hidayet Baran (43) ve Ömer Çağlak (46) kurtarılamadı.

    1 KİŞİ HASTANEDE VEFAT ETTİ

    Muzaffer Baran da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Diyarbakır daki barış buluşmasında kavga çıktı: 3 ölü #1

    Diyarbakır daki barış buluşmasında kavga çıktı: 3 ölü #2

    Diyarbakır daki barış buluşmasında kavga çıktı: 3 ölü #3

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