Diyarbakır'daki barış buluşmasında kavga çıktı: 3 ölü

Husumetli iki grubun barıştırılması için düzenlenen buluşmada çıkan kavgada silahlar çekildi. 4 kişinin yaralandığı kavgada, 3 kişi hayatını kaybetti.

13 Kasım gecesi Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ali Emiri 3. Sokak’ta aralarında husumet bulunan iki grup, barışmak için kıraathanede buluştu.

Bu esnada taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 4 kişi yaralandı.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hidayet Baran (43) ve Ömer Çağlak (46) kurtarılamadı.

1 KİŞİ HASTANEDE VEFAT ETTİ

Muzaffer Baran da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İsmi öğrenilemeyen diğer yaralının tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.









