Diyarbakır’daki bir binanın çatısında yakılan mangal, yangına neden oldu 5 katlı apartmanın çatı katındaki terasta oturanların yaktığı mangal, yangına neden oldu. Yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

DHA Akşam saatleriydi. Diyarbakır’ı Silvan ilçesinde bir aile, oturdukları Cami Mahallesi Karabehlül Bey Caddesi’ndeki 5 katlı Poyraz Apartmanı’nın çatı katında mangal yakmak istedi. Çatıya kıvılcım sıçradı İddiaya göre, terasta yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören apartman sakinleri binayı tahliye ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 saatte söndürülebildi Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, çatı katında hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.