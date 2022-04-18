51 bin lira değerindeki tespihleri alarak EFT yaptıklarını söyleyen şahıslar, tespihçiyi dolandırdı. EFT sahte çıkarken, şahıslar sigara içmeye diye kapıya çıkıp kaçtı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde tespihçilik yaparak geçimini sağlayan esnafın atölyesine 2 kişi geldi.

Altın püsküllü tespihler beğenen şahıslar, Cebrail Çelebi'ye ait ürünlerin için fiyat aldı.

Çelebi ile pazarlık yapan şüpheliler, 12 tespih için 51 bin 500 TL'ye anlaştı.

Sahte dekont gönderip dışarı çıktılar

Şüpheliler, 6 bin TL’yi elden vereceklerini, 45 bin 500 TL'yi de EFT yoluyla göndereceklerini söyledi.

Çelebi, tespihleri kutuya koyarak şüphelilere verdi. Şüpheliler de EFT yaptıklarına dair Çelebi'nin cep telefonuna dekont gönderdi ve sigara içme bahanesiyle dışarı çıktı.

Diyarbakır'daki tespihçi, sahte EFT ile dolandırıldı ViDEO

Para gelmeyince dolandırıldığını anladı

Dekontu görüp içerideki müşterileriyle ilgilenen Çelebi, bir süre sonra şüphelilerin dışarıda olmadığını fark etti. Hesabını kontrol eden Çelebi, paranın gelmediğini görünce dolandırıldığını anladı.

Çelebi, cep telefonlarıyla aradığı şüphelilere ulaşamadı. Bunun üzerine Çelebi, atölyedeki güvenlik kamerası görüntüleriyle polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

"Sigara içmeye çıkıyoruz deyip gittiler"

Cebrail Çelebi, şikayet sonrası savcılıkta şüphelilerin sabıkalarının kabarık olduğunu öğrendiğini belirterek, "1,5 milyon TL değerinde araçları alıp sahte dekontlarla yine öyle yapmışlar. Bu kişiler aynı zamanda telefon kartını Mardin’de takılı bırakıp WhatsApp'tan iki hesap açıp sinyali de Mardin'de bırakarak şehir şehir gezip insanları dolandırıyorlar. Şu dekontla beni kandırdılar. Böyle bir dekont gönderdiler, dışarıda sigara içeceğiz deyip araçlarına binip gittiler. İlk başta hesabıma baktığımda para olmadığını söyledim. 'Yüklü para olduğu için biraz geç düşebilir. Sigara içmeye çıkıyoruz' dediler. 12 tespihin her bir tanesinin başında 6-7 gram altın püsküller var. Bunların hepsi değerlidir, altın işlemeli tespihler. Bunları bizden aldılar ve götürdüler. Bu şekilde dolandırıldık ve mağdur edildik. Savcılıkta suç duyurusunda bulununca çok fazla dosyalarının olduğunu öğrendik. Bu konuda kolluk kuvveti ve devlet yetkilileri ne yapabiliyorlarsa yapsınlar." diye konuştu.

















