DMM, orman yangınlarının elektrik kaynaklı olduğu iddiasını yalanladı

Türkiye’de son zamanlarda art arda birçok yangın çıktı.

Özellikle İzmir, Sakarya ve Bilecik illerinde tahribata neden olan yangınlar, alev savaşçılarının etkin ve hızlı çalışmalarıyla felakete dönüşmeden kontrol altına alındı.

Bu süreçte yangınların elektrik kaynaklı çıktığı iddia edilmişti.

YANGINLARIN ELEKTRİK KAYNAKLI OLDUĞU İDDİASINA YALANLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddialara resmi bir açıklamayla yanıt verdi.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, yangınların elektrik kaynaklı olduğuna dair ortaya atılan bilgilerin, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

"ELEKTRİK KAYNAKLI YANGINLARIN ORANI YÜZDE 5'TEN AZ"

DMM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde orman yangınlarının elektrik kaynaklı olduğuna dair sosyal medyada ve bazı mecralarda yer alan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar dezenformasyon ürünüdür.

Türkiye’deki orman yangınlarının büyük bölümü; insan kaynaklı hatalar, ihmal ve doğal etkenlerden kaynaklanmaktadır. Elektrik kaynaklı yangınlar tüm orman yangınlarının yüzde 5’inden daha azını oluşturmaktadır.

Bu çerçevede, tarımsal faaliyetler sırasında kontrolsüz ateş kullanımı, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve meteorolojik koşullar (yüksek sıcaklık, rüzgâr, kuraklık vb.) yangınların başlıca sebepleri arasında yer almaktadır.

YANGINLAR ORTALAM 2 DAKİKADA TESPİT EDİLİYOR

Elektrik altyapısından kaynaklanan yangınlara ilişkin her olay, ilgili kurumlar tarafından soruşturulmaktadır. Mevcut veriler, elektrik kaynaklı yangınların oranının oldukça düşük olduğunu ortaya koymaktadır.

Öte yandan, Türkiye’de orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları 2025 yılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda 27 uçak, 105 helikopter, bin 786 kara aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı, aktif olarak görev yapmaktadır.

Yangın tespiti ortalama 2 dakikada gerçekleştirilmekte; 776 gözetleme kulesi ve yapay zekâ destekli sistemler ile 14 insansız hava aracı (İHA) bu süreçte aktif rol oynamaktadır. Yangınla mücadelede 8 bin 500 personelin yanı sıra 25 bin orman gönüllüsü görev almaktadır.

Bu çerçevede, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklarca paylaşılan bilgi ve açıklamalara itibar etmesi hem doğru bilgilendirme hem de afetle etkin mücadele açısından büyük önem taşımaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."