88 yaşında vefat ettikten sonra bedenini tıp öğrencilerine kadavra olarak bağışlayan Doç. Dr. Kriton Dinçmen, 14 yıl sonra defnedildi.

2008 yılında vefat eden psikiyatrist Doç. Dr. Kriton Dinçmen'in bedeni, vasiyeti üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Bilim Dalı'nda genç cerrahların eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla 14 yıl boyunca kadavra olarak kullanıldı.

84 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından sayısız tıp öğrencisinin eğitimine katkı sağlayan Dinçmen'in naaşı dün, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden alınarak doğduğu yer olan Heybeliada'ya getirildi.

Adli psikiyatri alanında sayısız çalışması bulunan Dinçmen’in naaşı, eşi Reyhan Dinçmen, aile yakınları ve öğrencilerinin katılımlarıyla yapılan törenin ardından bugün, Heybeliada Rum Ortodoks Mezarlığı'na, defnedildi.

“Çok büyük bir insandı”

DHA’nın haberine göre; Reyhan Dinçmen, eşi Kriton Dinçmen'i gözyaşları içinde "Çok büyük bir insandı. Anlatılacak çok anılarımız var. Yaptıkları, ayatları ve kitapları kendisini benden daha iyi anlatabilir sizlere. Rüya gibi bir 33 sene geçirdik kendisiyle." dedi.

Doç. Dr. Kriton Dinçmen'in bedeni, 14 yıl sonra defnedildi ViDEO

“Vefat ettikten sonra da eğitime katkıda bulundu”

Dinçmen'in öğrencisi Yasemin Balcı "Hocam vefat ettikten sonra da eğitime katkıda bulundu. Vasiyeti üzerine tüm tıp öğrencilerine kadavra olarak katkıda bulundu. Bu çok önemli ve az insanın yaptığı bir şey. Henüz yaşarken bedeninin tıp eğitiminde değerlendirilmesini yaşarken şahitler eşliğinde vasiyet etti. Biz tıp dilinde kadavra olarak geçiyor ama biz hocamıza kadavra diyemiyoruz." diye konuştu.

Psikolog Julide Aral, Dinçmen'in çok iyi bir hekim olduğunu belirterek "Hekim olmasının saygısını da bedenini yeni hekim olacaklara adayarak gösterdi. Gerçekten de bu çok önemli bir olaydı. Bu bir örnektir. Kriton Bey bunun öncülerindendir." dedi.

“Öğrencileri o kadar seviyordu ki el sürememişler”

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Ayşe Mutlu, "Anatomi laboratuvarımızda kadavralara büyük saygı ile yaklaşıyoruz. Bizim eğitimimize ve bilime sundukları katkıdan dolayı. Kriton Hocamız tıp dünyasının içerisinde bulunan bir insan olarak bunun değerini biliyordu." diye konuştu.

Dinçmen'in arkadaşı Ali Doluca, "Kendisini kadavra olarak öğrencilerine adadı. Öğrencileri o kadar seviyordu ki el sürememişler. Bunca zamandır bekletiyorlardı. Bugün ise sevdiği adasında toprağa kavuşacak." şeklinde konuştu.

Psikiyatrist Kriton Dinçmen kimdir?

Psikiyatrist Kriton Dinçmen Heybeliada'da 1924 yılında doğdu. 1948 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1961 yılında Amerika'ya giderek New Jersey Monmouth Medical Center'de dinamik psikiyatri alanında çalışan Dinçmen, daha sonra yine Amerika'da çeşitli hastanelerde görev yaptı.

Türkiye'ye 1965 yılında dönerek Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Dinçmen, 1982-1994 yılları arasında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu Psikiyatri Başkanlığı, 1990-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nde öğretim üyeliği yaptı.