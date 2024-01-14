Doğum gününe 5 gün kala şehit oldu: Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit 9 askerimizden biri de Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er. Emrullah Gülmez'di.
Şehit düşen Gülmez için Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin annesi güçlükle ayakta durabildi
Törende şehidin annesi Dürdane Gülmez (58) gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durabildi.
Şehidin 7 kardeşi de tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası Hasan Gülmez'i (74) ise protokol teskin etmeye çalıştı.
Şehit olmasaydı doğum gününü kutlayacaktı
Mahalle meydanında düzenlenen cenaze töreni, öğle namazına müteakip başladı. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı.
Silah arkadaşlarının omuzlarına alınan şehit Gülmez’in naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gülmez'in 17 Ocak' günü dünyaya geldiği, şehit olmasa o gün arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayacağı öğrenildi.
Kardeşi Libya'da görev yapıyordu: Cenazeye katıldı
Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze törenine, şehidin Libya’da görev yapan kardeşi P. Uzm. Çvş. Adem Gülmez de katıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış