Doğum gününe 5 gün kala şehit oldu: Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez son yolculuğuna uğurlandı
DHA

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit 9 askerimizden biri de Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er. Emrullah Gülmez'di.

Şehit düşen Gülmez için Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin annesi güçlükle ayakta durabildi

Törende şehidin annesi Dürdane Gülmez (58) gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durabildi.

Şehidin 7 kardeşi de tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası Hasan Gülmez'i (74) ise protokol teskin etmeye çalıştı.

Şehit olmasaydı doğum gününü kutlayacaktı

Mahalle meydanında düzenlenen cenaze töreni, öğle namazına müteakip başladı. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı.

Silah arkadaşlarının omuzlarına alınan şehit Gülmez’in naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gülmez'in 17 Ocak' günü dünyaya geldiği, şehit olmasa o gün arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayacağı öğrenildi.

Kardeşi Libya'da görev yapıyordu: Cenazeye katıldı

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze törenine, şehidin Libya’da görev yapan kardeşi P. Uzm. Çvş. Adem Gülmez de katıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)