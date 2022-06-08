Doğuştan organları ters tarafta bulunan hastaya bypass yapıldı

Nefes darlığı ve göğüs ağrısıyla hastaneye giden ve doğuştan kalbi sağ tarafta olan hasta, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

70 yaşındaki Hicran Altınel, yaklaşık 50 bin kişide bir görülen 'situs inversus totalis' ile dünyaya geldi.

Doğuştan organları ters tarafta bulunan Altınel, göğüs ağrısı ve nefes darlığı sebebiyle Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Kalbi besleyen damarlarda tıkanıklık

Yapılan tetkiklerde, hastanın kalbini besleyen üç ana damarında tıkanıklık tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından ameliyatına karar verilen hasta, kalbinin ve iç organlarının ters tarafta olması sebebiyle riskli bir ameliyata alındı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Sami Uyar, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Tanrısever, Dr. Öğr. Üyesi Melih Bal’ın başında bulunan ekip, kalbi sağ tarafta bulunan hastanın tıkalı üç damarını başarılı bir operasyonla değiştirdi.

"Nadir görülen bir hastalık, uzmanlık gerektiriyor"

Organların doğuştan ters olmasının (situs inversus totalis) nadir görülen bir durum olduğunu ifade eden Prof. Dr. Uyar, cerrahi beceri ve uzmanlık gerektiren ameliyat ile hastayı sağlığına kavuşturduklarını ifade etti.

Hastanın yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Uyar, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği olarak Düzce ve bölgesinde tüm hastalara şifa olma gayretinde olduklarını belirtti. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğu yaşayan Hicran Altınel ise Prof. Dr. Uyar ve tüm ekibine teşekkür etti.