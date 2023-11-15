Dolandırıcılardan yeni yöntem: Kız kardeşim utangaç numarası Dolandırıcılar erkeklerin telefonlarına "Merhaba utangaç kız kardeşim için ruh eşi arıyorum" mesajı atarak tuzağa düşürmek ve paralarını ele geçirmeye çalışıyor.

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Dolandırıcılar yine iş başında…

Telefon dolandırıcılığı, yolsuzluk ve yaşlı insanları kandırma vakalarından sonra şimdi de bu oldu.

Ama bu kez hedeflerinde sadece erkekler var.

"Kardeşime yeni bir erkek arkadaş arıyorum"

Dolandırıcılar, sözde kadınların numaralarını "kardeşime yeni bir erkek arkadaş arıyorum" bahanesiyle vatandaşların cep telefonlarına gönderiyor.

Binlerce kişiye aynı anda mesaj atıyorlar

Balık avına benzetilen yöntemle aynı anda binlerce kişiye bu mesaj atılıyor ve oltaya takılanlar dolandırılmaya çalışılıyor.

Sık sık fotoğraf gönderiyorlar

Dolandırıcılar, karşısındakini inandırabilmek için ise sık sık fotoğraf gönderme yöntemine başvuruyor.

Ancak bu fotoğraflar çoğu zaman yapay zeka aracılığıyla elde edilen fotoğraflar oluyor.

Uzmanlar uyardı

Uzman isimler, böyle bir durumda kalınması durumunda direkt bu numaraları engellenmesi ve siber güvenlik güçlerine haber verilmesi gerektiğini ifade etti.