İHA

Dolandırıcılar mübarek ay, ibadet oruç dinlemiyor...

Dolandırıcılar, zamana dilimlerine göre yeni taktikler geliştirerek insanları zayıf noktalarından vuruyor.

Hiçbir fırsatı kaçırmayan dolandırıcılar Ramazan ayında da sınır tanımıyor.

Bu defa da oruç tutun insanları hedef alan dolandırıcılar, geliştirdikleri yeni yöntemleriyle pes dedirtti.

İFTAR SAATİNDE MESAJ GÖNDERİYOLAR

Ramazan ayında "İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir" şeklinde gönderdikleri mesajlar içerisindeki linklere tıklayan vatandaşları kandırmak isteyen dolandırıcılar, kişilere ulaşıyor.

Dolandırıcılar, linke tıklayan vatandaşlara ise özellikle iftar saatine yakın zamanlarda ulaşarak ağlarına düşürüyor.

"İFTAR SAATİ YAKLAŞINCA YAPIYORLAR"

Dolandırıcıların da Ramazan ayında kılık değiştirdiğine dikkat çeken avukat Asiye Tuğçe Çakır, şöyle konuştu:

Yeni dolandırma sisteminde insanlara SMS veyahut WhatsApp üzerinden 'iftar programına yeriniz ayırtılmıştır, iftar rezervasyonunuz yaptırılmıştır, linke tıklayarak kesinleştirebilirsiniz veya iptal edebilirsiniz' şeklinde linkler atmaya başladılar. Bu linklere tıklandığında eski dönemlerde kullandıkları gibi, sizlerin banka hesaplarına girerek paralarınızı çekiyorlar. Şu anda da bu yöntem çok revaçta.



Aile yaşamı olan kişilerin düşüncesi ise 'acaba çocuğum mu yaptı, eşim mi yaptı, acaba bizi iftara davet eden kişiler mi yaptı, bana bir link mi gönderdiler, bu rezervasyona katılmam için tıklamam mı lazım' şeklinde düşüncelere girerek, rehavetle iftar saatine yakın dönemde insanın gücünün kalmadığı, tükendiği zamanlarda bunu yapıyorlar.

"BÜTÜN ÖZEL BİLGİLERE ULAŞIYORLAR"

Bir dolandırılma olayının ardından kişilerin özel bilgilerine kadar ulaşıldığını anlatan Çakır, sözlerine şöyle devam etti:

Geçmiş dönemlerde vatandaşların sadece banka hesaplarına girip oradan para çekimi yapılıyordu. Lakin teknolojinin ilerlemesi ve aynı zamanda yapay zekanın ilerlemesi nedeniyle insanların telefonundaki bütün özel bilgilere hatta her şeye ulaşıyorlar.



Bizim yakın zamanda müvekkilimizin ise notlar bölümüne dahi ulaşıldı. Bu nedenle insanların ne kadar telefon kilitleri güçlü olsa bile, artık özel hayatlarına kadar giriyorlar. İnsanların artık daha dikkatli olması gerekiyor. Her şey sadece para değil bu hayatta.



Yaptığınız iş gereği, ticaret yaptığınız kişi, telefonunuzda sadece sizi değil, karşı taraftaki muhatap olduğunuz kişiye de bu özel bilgilerle şantaj yapabiliyorlar. Bu yüzden daha bilinçli olmamız gerekiyor.

"BU LİNKLERE TIKLAMAYIN"

Dolandırılan kişilerin sadece maddi kayıplarla kalmadığına dikkat çeken Çakır, şu ifadeleri kullandı: