Dolandırıcıların yeni yöntemi: Duty free'den çok uygun ürünüm var Sokakta, yolda veya kafede kendilerini havalimanı personeli gibi tanıtan dolandırıcılar, duty free'den getirdiklerini söyledikleri ürünleri çok ucuza sattıklarını söyleyerek sahte ürünlerle kandırıyorlar.

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ensonhaber.com

Son zamanlarda yeni bir dolandırıcılık yöntemi türedi.

Kendilerini havalimanı personeli gibi tanıtan şahıslar, her zaman ellerindeki ürünleri duty free’den getirdiklerini ve çok ucuza sattıklarını söylüyor. Genelde parfüm ve kablosuz kulaklık gibi küçük elektronik cihazlar oluyor.

Hava Sosyal Medya'nın verdiği bilgiye göre; Şahıslar bu yöntemle sahte ürünlerle vatandaşları mağdur ediyor:

"Sizi ikna edene kadar fiyatı düşürürler"