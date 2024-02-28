Son zamanlarda yeni bir dolandırıcılık yöntemi türedi.
Kendilerini havalimanı personeli gibi tanıtan şahıslar, her zaman ellerindeki ürünleri duty free’den getirdiklerini ve çok ucuza sattıklarını söylüyor. Genelde parfüm ve kablosuz kulaklık gibi küçük elektronik cihazlar oluyor.
Hava Sosyal Medya'nın verdiği bilgiye göre; Şahıslar bu yöntemle sahte ürünlerle vatandaşları mağdur ediyor:
"Sizi ikna edene kadar fiyatı düşürürler"
Ürünlerin çok güzel ve düzgün ambalajlı olması gerçek gibi durduğunu gösteriyor ancak ürünlerin tamamı sahte.
Normalde fiyatı çok daha pahalı olan bir ürünü çok daha ucuza satmaya çalışırlar ve pazarlık yapıp sizi ikna edene kadar da fiyatı düşürürler. Durmaksızın da konuşurlar ve düşünmenize fırsat vermeyerek tamam demenizi beklerler. Ambalajların güzel durması da çok etkileyici bir yöntem bu sebeple bey anlık boşluğa gelip inananlar çıkabiliyor. Bu ürünler tamamen sahte içindeki maddeler çevreye ve sağlığa zararlı olabiliyor.
KVKK gereği dolandırıcının yüzünü gizledik ve plaka kısmını da kestik.
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