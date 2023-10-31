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İzmir'de dört şüpheli kuyumcuyu soyup 15 dakika sonra yakalandı

İzmir'de dört şüpheli kuyumcuyu soyup 15 dakika sonra yakalandı İzmir Bayraklı'da kar maskeli dört şüpheli, bir kuyumcuyu soydu ve kaçarken de ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından ele geçirildi.