İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kuyumcu dükkanına saat 04.30'da giren kar maskeli 4 şüpheli, 3 milyon lira değerindeki ziynet eşyası çalıp kaçtı.
Şüpheliler, iş yerinin kepengini demir makasla kesip içeri girip, çaldıkları ziynet eşyasını kısa sürede torbalara doldurdu.
Şüpheliler sahte plakalı otomobille kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
15 dakika sonra yakalandılar
Bayraklı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, şüphelileri yaklaşık 15 dakika süren takibin ardından, olay yerinden tamamen uzaklaşamadan yakalandı.
Otomobildeki A.E., U. A., S. E. ve C.K. gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada kar maskesi, eldiven, ziynet eşyaları, ruhsatsız 2 tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.
İki şüphelinin kesinleşmemiş cezası var
Emniyete götürülen şüphelilerden A.E. hakkında 18 yıl 1 ay 22 gün, U.A. hakkında ise 25 yıl 4 ay 30 gün kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Kar maskeli 4 şüpheli kamerada
Ayrıca hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kar maskeli şüphelilerin yakalanma anı ise KGSY'ye yansıdı.
Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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