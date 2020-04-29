Dövdükleri kişiyi zorla alıkoyan iki zanlı tutuklandı

Bingöl'de, bir kişiyi darbeden ve elleri bağlı şekilde 7 gün alıkoyan iki zanlı tutuklanırken, polis darp görüntülerine ulaştı.

Bingöl'de bir otoparkta çalışan A.S.'yi, henüz belirlenemeyen nedenle çeşitli yerlerinden demir levye ve tahta sopalarla darbederek, iş yerinde 7 gün alıkoyan İ.Y., Y.Y., M.Y. ve B.Y. gözaltına alındı.

DARP GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp-Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin kullandıkları suç aletleri demir levye ve tahta sopa ile cep telefonlarında A.S.'nin darbedildiği anlara ait görüntüler ele geçirildi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. ve M.Y tutuklandı. B.Y. ve İ.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.