Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçildi: 130 ülkeden 7 bin kişiyi geride bıraktı Tuba Dumlu Güler, '2023 Global Teacher Prize' yarışmasında, 130 ülkeden 7 bin rakibini geride bırakıp dünyanın en iyi 50 öğretmeninden birisi olarak seçildi. Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Tuba Dumlu Güler daha önce de iki kez 'Yılın En İyi Öğretmeni' oldu.

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İHA

2007'de Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünden mezun olan Tuba Dumlu Güler, Erzurum'un Horasan ilçesindeki Kurtuluş Ortaokulu'nda öğretmenlik hayatına başladı.

2013 ve 2019 yıllarında köy okullarındaki öğrencileri için yaptığı çalışmalarla iki kez Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Yılın En İyi Öğretmeni' seçildi.

2 çocuk annesi olan Tuba Dumlu Güler, onursal başkanlığını Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Vakfı ve UNESCO iş birliğiyle düzenlenen '2023 Global Teacher Prize' yarışmasında, 130 ülkeden 7 bin öğretmeni geride bırakarak dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında yer aldı.

Dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri oldu

Yarışmada en iyi seçildiği takdirde kazanacağı 1 milyon dolarlık ödülle hayalindeki okulu kurmayı planladığını belirten Tuba Dumlu Güler, “Erzurum'un bir köyünde neler yapılabileceğini tüm dünyaya göstermek istedim. Ülkemi çok güzel bir şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Birinci olur ve 1 milyon dolar para ödülünü kazanırsam, o parayı eğitim alanında harcamak isterim. 16 yıldır hep kısıtlı imkânlarla öğretmenlik yaptım. Ya laboratuvarım yoktu, ya sınıflarımda istediğim malzemelerim yoktu. Bazen ulaşım sıkıntısı yaşayabiliyorduk. Çocukları genelde kendi imkânlarımla sahaya ya da proje gezilerine götürmeye çalıştım. Eğer para ödülünü kazanırsam, gönlüme göre bir laboratuvar, atölyesi olan ve çocukların 21'inci yüzyıl becerilerini kazanabilecekleri, böylesi ortamlarda kendilerini rahatça ifade edebilecekleri donanımlı okul kazandırmak istiyorum." diye konuştu.

"Çocuklarıma çok fazla özen gösteriyorum"

16 yılık öğretmenlik hayatının 10 yılının köy okullarında geçtiğini ifade den Tuba Dumlu Güler, şöyle devam etti:

“Köy okullarındaki eksikliklere gidermek için ciddi gayretler gösterdim. Oralarda özellikle kız çocuklarımızın eğitimi ile yakından ilgilendim. Okula gitmesine izin verilmeyen 170 kız çocuğunun okumasını sağlayıp mühendis, doktor benzeri mesleklere sahip olmasını sağladım. Erzurum adına TÜBİTAK'ta ilk birincilik bize ait. TEKNOFEST'te Türkiye'de beşinciliğimiz, oryantiring dediğimiz eğitime yeniden entegre edeceğimiz farklı kategorileri ilk uygulayan okullardan birisiyiz. Çocuklarıma çok fazla özen gösteriyorum. Onların her biri kıymetli. Çoklu zeka yöntemiyle eğitim almalarını istiyorum. Derste sayısal zekası, görsel zekası ya da müziksel zekası olan her öğrencime bireysel etkinlikler yaparak hem bilimi sevdirmek hem de onların bilimsel yarışmalarda daha donanımlı, daha nitelikli olmalarını sağlıyorum.”

Başarılı öğretmen Tuba Dumlu Güler, Okul Müdürü Gürcan İşbaralı ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ı ziyaret etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)