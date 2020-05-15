'Dur' ihtarına uymayan gençler, cezada nkurtulamadı

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters istikamette otomobille kaçan iki genç, kovalamacayla yakalandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Bursa-Ankara karayolunda uygulama yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

DUR İHTARINA UYMADILAR

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Ahmet A. (19), 06 PBF 81 plakalı otomobiliyle Bursa- Ankara karayolunda ters istikamette kaçmaya başladı.

ÇALILARIN ARASINDA YAKALANDILAR

Ekiplerin sıkı takibi sonucu kaçamayacağını anlayan Ahmet A. ve arkadaşı Fatih Ç. (19), otomobilden inerek tarım arazilerinde izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, 2 genci çalıların arasında saklanırken yakaladı.

20 YAŞ ALTINDA OLDUKLARI BELİRLENDİ

Şüphelilerin, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekiplerinden kaçtığı öğrenildi. 2 gence sokağa çıkma yasağına muhalefetten 6 bin 360 TL, ayrıca sürücü Ahmet A.'ya trafiği tehlikeye düşürme suçundan 7 bin TL olmak üzere toplam 13 bin 360 TL cezai işlem uygulandı.