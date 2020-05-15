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    'Dur' ihtarına uymayan gençler, cezada nkurtulamadı

    Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters istikamette otomobille kaçan iki genç, kovalamacayla yakalandı.
    • DHA
    • 15.05.2020 - 07:51
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    'Dur' ihtarına uymayan gençler, cezada nkurtulamadı

     

    Koronavirüs önlemleri kapsamında Bursa-Ankara karayolunda uygulama yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

    'Dur' ihtarına uymayan 20 yaş altı iki genç, 13 bin TL ceza yedi -1

    DUR İHTARINA UYMADILAR

    Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Ahmet A. (19), 06 PBF 81 plakalı otomobiliyle Bursa- Ankara karayolunda ters istikamette kaçmaya başladı.

    'Dur' ihtarına uymayan 20 yaş altı iki genç, 13 bin TL ceza yedi -2

    ÇALILARIN ARASINDA YAKALANDILAR

    Ekiplerin sıkı takibi sonucu kaçamayacağını anlayan Ahmet A. ve arkadaşı Fatih Ç. (19), otomobilden inerek tarım arazilerinde izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, 2 genci çalıların arasında saklanırken yakaladı.

    20 YAŞ ALTINDA OLDUKLARI BELİRLENDİ

    Şüphelilerin, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis ekiplerinden kaçtığı öğrenildi. 2 gence sokağa çıkma yasağına muhalefetten 6 bin 360 TL, ayrıca sürücü Ahmet A.'ya trafiği tehlikeye düşürme suçundan 7 bin TL olmak üzere toplam 13 bin 360 TL cezai işlem uygulandı.

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