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    Duvarı kırıp, kuyumcudan 400 bin TL'lik altın çaldılar

    Konya'da 2 kişi, zorlayarak kapısını açtıkları berber dükkanından, balyozla duvarı kırıp bitişiğindeki kuyumcudan yaklaşık 400 bin liralık altını çaldı.
    • DHA
    • 08.05.2020 - 08:40
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    Duvarı kırıp, kuyumcudan 400 bin TL'lik altın çaldılar

    Konya'nın Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eyyüp Sultan Caddesi'ndeki berber dükkanına gelen kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli, kapıyı zorlayarak açıp, içeri girdi.

    Buradan da balyozla duvarı kırıp, bitişiğindeki kuyumcuya geçen şüpheliler, yaklaşık 400 bin liralık altını aldı.

    İKİ HIRSIZ ARANIYOR

    Şüpheliler, alarmın çalması üzerine geldikleri motosiklete binip, kaçtı. Adrese sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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