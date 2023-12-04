DHA
Düzce korku dolu anlar yaşandı...
Cumayeri ilçesine bağlı Akpınar köyünde, Azmi Yıldız'a ait olduğu belirlenen betonarme evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı
Köylülerin ihbarıyla bölgeye Cumayeri ve Gümüşova Belediyesi'nden itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Can kaybı yaşanmadı
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı, ev tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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