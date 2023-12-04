Düzce korku dolu anlar! İki katlı ev alev alev yandı Akpınar köyünde Azmi Yıldız'a ait betonarme evin ikinci katında çıkan yangın sonrası, ev kullanılamaz hale geldi.

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DHA

Düzce korku dolu anlar yaşandı...

Cumayeri ilçesine bağlı Akpınar köyünde, Azmi Yıldız'a ait olduğu belirlenen betonarme evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı

Köylülerin ihbarıyla bölgeye Cumayeri ve Gümüşova Belediyesi'nden itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı yaşanmadı

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı, ev tamamen yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)