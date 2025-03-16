Düzce'de polisler tarafından evde hareketsiz halde bulundu

DHA
Düzce Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 5 katlı binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Şehriban Aktaş’tan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Kapıya gelen polis ekipleri, Aktaş'ın içeriden kısık sesle ‘imdat’ dediğini duydu.
Polis ekipleri, kapıyı zorladı ancak içeri giremeyince itfaiyeye haber verdi.
YAŞLI KADININ DURUMU AĞIR
İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla eve balkondan girerek kapıyı açtı.
Kapının açılmasıyla birlikte sağlık ekipleri, genel durumu kötü olan hareketsiz haldeki Aktaş'ı ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Şehriban Aktaş tedavi altına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış