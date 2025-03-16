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Düzce'de polisler tarafından evde hareketsiz halde bulundu

Düzce'de polisler tarafından evde hareketsiz halde bulundu Komşularının ulaşamadığı 80 yaşındaki Şehriban Aktaş için ekipler seferber olurken, yaşlı kadının evde hareketsiz bulunduğu ve durumunun kötü olduğu ortaya çıktı.