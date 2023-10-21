Düzce'de 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

DHA
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde 1 hafif ticari ile 10 otomobilin birbirine çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
7 yaralı
Kazada yaralandığı belirlenen 7 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Yolun İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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