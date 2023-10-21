Düzce'de 11 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
DHA

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde 1 hafif ticari ile 10 otomobilin birbirine çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

7 yaralı

Kazada yaralandığı belirlenen 7 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Yolun İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)